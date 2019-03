Μειώθηκαν τα προβλήματα για τον Πέδρο Μαρτίνς και τον Ολυμπιακό, καθώς πέντε παίκτες επέστρεψαν στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη στην 24η αγωνιστική της Superleague.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών είδε τους Ομάρ Ελαμπντελαουί, Γιάγκος Βούκοβιτς, Μαντί Καμαρά και Ζιλ Ντίας να τίθενται κανονικά στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τους φορμαρισμένους «κίτρινους» του Σάββα Παντελίδη και πήρε και τους 5 στην αποστολή για το αυριανό (09/03) ματς στο «Καραϊσκάκης».

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris FC. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #LOLYARIS #squadlist pic.twitter.com/sZ8DdhMAbD

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) March 9, 2019