Ολυμπιακός – Φορτούνης: Η… ώρα της επιστροφής! Μπήκε στην “ερυθρόλευκη” αποστολή

Ο Κώστας Φορτούνης μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα ρεβάνς με την Καλαμάτα για τη φάση των “16” του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο αρχηγός των “ερυθρόλευκων” συμπεριελήφθη για πρώτη φορά σε αποστολή μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα του “Γ. Καραϊσκάκης”.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Μπενζιά, Μπρούνο, Αβράαμ Παπαδόπουλος και Ποντένσε. Ο Αλγερινός μεσοεπιθετικός, που τραυματίστηκε κόντρα στη Λαμία, έκανε θεραπεία, ενώ οι άλλοι τρεις ακολούθησαν έντονο ατομικό πρόγραμμα.

Αλέν, Μπέλιτς, Μπουλάρι, Σισέ, Ελαμπντελαουί, Φέκκας, Φορτούνης, Γκερέρο, Γκιλιέρμε, Καραργύρης, Χριστοδουλόπουλος, Κούτρης, Λιάτσος, Λοβέρα, Μαρίνος, Μάρκοβιτς, Μεριά, Ραντζέλοβιτς, Τοροσίδης, Τζολάκης, Ξενιτίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καλαμάτα. / The squad players selected ahead of the match against Kalamata FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #OLYKAL #GreekCup #Football #Squadlist pic.twitter.com/uqKFf2Gz64

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2020