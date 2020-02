Με χαμόγελα και πανηγύρια ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής από τον Λονδίνο για τον Ολυμπιακό, με τους παίκτες του να βγάζουν την καθιερωμένη πανηγυρική φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνς προχώρησε ανάρτηση στη σελίδα στο Facebook στην οποία τόνιζε χαρακτηριστικά στη λεζάντα πόσο περήφανος νιώθει για την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός πήρε πανάξια και ιστορική πρόκριση κόντρα στην Άρσεναλ και στη φάση των “16” του Europa League τον περιμένει η Γουλβς, αλλά πριν από αυτό οι παίκτες του όφειλαν να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία όπως του άρμοζε, βγάζοντας μία πανηγυρική φωτογραφία μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής. Η αποστολή του Ολυμπιακού θα φτάσει στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” στις 17:00 το απόγευμα.

Δείτε την φωτογραφία που δημοσίευσε η επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού στο Facebook

Ο προπονητής των “ερυθρόλευκων”, Πέδρο Μαρτίνς, προχώρησε σε δική του πανηγυρική ανάρτηση στα social media όπου ευχαριστούσε τον φιλάθλους που ταξίδεψαν στο Λονδίνο και στήριξαν την ομάδα, ενώ τόνισε πόσο περήφανος νιώθει για την ομάδα του.

“Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Πάντα το πιστεύαμε και πάντα παλεύουμε όλοι μαζί για τους στόχους μας. Είμαι υπερήφανος για αυτήν την ομάδα. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας” έγραψε χαρακτηριστικά ο Μαρτίνς στην ανάρτησή του, που συνόδευσε με ένα video από τους πανηγυρισμούς μετά τη λήξη του ματς.

This is Olympiacos! We always believe, and we always fight together for our goals. I am so proud of this team. Thank you to everyone who supported us!#WeKeepOnDreaming #Olympiacos #UEL #ARSOLY pic.twitter.com/KoCQZQ3Ow0