Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με τη Λαμία ο Ολυμπιακός, αφού ακολουθούν παιχνίδια «φωτιά» για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με το ντέρμπι τίτλου στην έδρα του ΠΑΟΚ να κάνει την αρχή.

Για το λόγο αυτό, ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε ροτέισιον και στην αποστολή για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο να μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτή, μετά την επιστροφή του στην ομάδα και τον Φράνκο Σολδάνο να ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή στην 11άδα των Πειραιωτών.

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Παπαδόπουλος, Μαρτίνης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Μασούρας, Ντίας, Ξενιτίδης, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο και Βοϊλης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The squad players selected ahead of the match against Pas Lamia. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #GreekCup #LAMOLY #squadlist pic.twitter.com/tytaD6BPYj

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 5, 2019