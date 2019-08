Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» αποστολή για Αστέρα Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (24/08, 21:30) τον Αστέρα Τρίπολης, για την πρώτη αγωνιστική της Super League 1, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας του Πειραιά για τον αγώνα με τους Αρκάδες.

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή αποτελείται από 23 παίκτες, με τον Λεονάρντο Κούτρη να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού.

Σα, Αλέν, Τζολάκης, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Μπρούνο, Σουντανί, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί, Ντουρμισάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #Slgr #OLYAST #Squadlist pic.twitter.com/fQcRRYIng0

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 23, 2019