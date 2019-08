Ολυμπιακός – Κράσνονταρ: Η «ερυθρόλευκη» αποστολή! Πλάνα απ’την τελευταία προπόνηση

Πανέτοιμος για την πρώτη του αναμέτρηση με την Κράσνονταρ στα πλέι οφ του Champions League είναι ο Ολυμπιακός, που ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση για το αυριανό “μεγάλο” ματς στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ολυμπιακός – Κράσνονταρ, Μαρτίνς: «Το μέλλον μας εξαρτάται από αυτά τα ματς»

Το απόγευμα της Τρίτης οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν την τελευταία τους προπόνηση, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή της ομάδας.

Το όνομα του Λεονάρντο Κούτρη δεν βρίσκεται στη… λίστα του Πορτογάλου τεχνικού, σε αντίθεση με αυτό του Χιλάλ Σουντανί.

Οι 22 παίκτες της αποστολής του Ολυμπιακού

Σα, Καραργύρης, Αλέν, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Σισέ, Παπαδόπουλος, Μεριά, Τοροσίδης, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Γιώργος Μασούρας, Μπρούνο, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί, Καμαρά, Σουντανί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κράσνονταρ. / The squad players selected ahead of the match against @FCKrasnodar. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #OLYKRA #Squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/QxummxWFHz

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 20, 2019