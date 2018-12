Ολυμπιακός – Λαμία: Μέσα ο Βούκοβιτς

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τη Λαμία, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει 20 ονόματα παικτών.

Εκτός αποστολής βρέθηκαν οι τραυματίες, Χριστοδουλόπουλος, Ναουέλ, ο τιμωρημένος, Ποντένσε ( αποβλήθηκε στο ματς της Ξάνθης), αλλά και οι Μεριά, Πάρντο, Νικολάου, Μασσούρας (για αγωνιστικούς λόγους). Κανονικά -όμως- υπολογίζεται ο Γιάγκος Βούκοβιτς, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στα πλευρά.

Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ομάρ, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Γκιγέρμε, Βρουσάι, Γκερέρο, Μάνος.

