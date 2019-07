Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βικτόρια Πλζεν με 4-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πήρε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την παρουσία του στο Europa League.

Ο κόσμος έδωσε βροντερό «παρών» στο γήπεδο κι ώθησε τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς στο κρίσιμο παιχνίδι με τους Τσέχους, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να τον ευχαριστεί για την «καυτή» παρουσία του και παράλληλα να στέλνει μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα! Ευχαριστούμε! / Together we can achieve anything! Thank you!#olympiacos #OLYVIK #UCL #fans #ThankYou pic.twitter.com/2rwO0yi97X

