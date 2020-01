Ολυμπιακός: Με τα “δεύτερα” στην Καλαμάτα!

Στην Καλαμάτα, κόντρα στην τοπική ομάδα, αγωνίζεται αύριο (8/1) ο Ολυμπιακός για το πρώτο ματς της φάσης των “16” του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε σε αυτή την αναμέτρησης να δώσει χρόνο ξεκούρασης σε βασικούς και λεπτά συμμετοχής σε παίκτες που μετράνε λίγα παιχνίδια στα πόδια τους. Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος προπονητής των “ερυθρόλευκων” άφησε εκτός τους Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μπα, Τσιμίκα, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Μασούρα, Ποντένσε, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, αλλά και τους Φορτούνη, Γκιγέρμε, Τοροσίδη, Σουντανί και Μπρούνο που έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίες.

Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι:

Αλέν, Μπέλιτς, Μπενζιά, Σισέ, Φέκκας, Γκασπάρ, Γκερέρο, Καραργύρης, Χριστοδουλόπουλος, Κούτρης, Λοβέρα, Μαρίνος, Μάρκοβιτς, Μεριά, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Τζολάκης, Βοΐλης, Ξενιτίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καλαμάτα. / The squad players selected ahead of the match against Kalamata FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #KALOLY #GreekCup #Squadlist pic.twitter.com/msOh3X1E1o

