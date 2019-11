Ολυμπιακός: Με Βαλμπουενά στην Ξάνθη

Με τον Ματιέ Βαλμπουενά να επιστρέφει στην αποστολή του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ξάνθη.

Ο Πέδρο Μαρτίνς συμπεριέλαβε τον Γάλλο μέσο στις επιλογές του -κάτι που ήταν αναμενόμενο- και ενδεχομένως να του δώσει χρόνο συμμετοχής.

Η τελευταία προπόνηση κύλησε ομαλά και ο Πορτογάλος τεχνικός δεν αντιμετώπισε κανένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Λεονάρντο Κούτρης.

Αλέν, Μπενζιά, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Γκερέρο, Γκιλιέρμε, Καραργύρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μασούρας, Μεριά, Παπαδόπουλος, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Σουντανί, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Βαλμπουενά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The squad players selected ahead of the match against Xanthi FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #Slgr #XANOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/l3IwOiDjZX

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 1, 2019