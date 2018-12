Ολυμπιακός – Μίλαν: Sold-out ο… τελικός του “Γ. Καραϊσκάκης”!

Έκαναν… φτερά και τα τελευταία 200 εισιτήρια του Ολυμπιακός – Μίλαν για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League, αφού οι “ερυθρόλευκοι” γνωστοποίησαν το sold-out της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός: Είναι επίσημο! Τέλος ο Τουρέ από τους “ερυθρόλευκους”

Έτσι, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα προσπαθήσουν σε ένα κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” να πάρουν σκορ πρόκρισης (νίκη με 2-0, 3-1 ή με διαφορά μεγαλύτερη των τριών γκολ) κι έτσι να βρεθούν στους “32” της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Την Πέμπτη το «κάστρο» μας θα είναι γεμάτο! Με τη φωνή και το πάθος σας θα τα δώσουμε όλα! / On Thursday our stadium will be full! With your voice and your passion, we will give our everything!#olympiacos #UEL #olymil #WeKeepOnDreaming #TimeLapse @EuropaLeague pic.twitter.com/fY24FWL5o1

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 11, 2018