Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μίλαν την επόμενη Πέμπτη (13/12, 22:00) στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Europa League, σε ένα ματς που θα ψάξει τη νίκη με δύο γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση στους “32” της διοργάνωσης.

Οι φίλοι των “ερυθρόλευκων” σκοπεύουν να δώσουν δυναμικό “παρών” στο “Γ. Καραϊσκάκης” και το πρωί της Πέμπτης σχημάτισαν μεγάλες ουρές στα εκδοτήρια έξω από το γήπεδο (πρώτη ημέρα διάθεσης τους στα εκδοτήρια).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες κι έγραψε χαρακτηριστικά: “Ερυθρόλευκες ουρές για ένα εισιτήριο κόντρα στην Μίλαν!”.

Ερυθρόλευκες ουρές για ένα εισιτήριο κόντρα στην Μίλαν! 🔴⚪👊 / Our fans lining up to get their tickets for the first @EuropaLeague group stage match against @acmilan! 🔴⚪👊#olympiacos #UEL #olymil #tickets #fans #karaiskaki pic.twitter.com/MwyA9ZxXzI

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 6, 2018