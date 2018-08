Με το 3-1 επί της Μπέρνλι στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους ομίλους του Europa League και ο Πέδρο Μαρτίνς έσπευσε να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας για τη βοήθειά τους στο ματς.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Είστε ο 12ος παίκτης μας! Θα ήταν αδύνατο να νικήσουμε χθες βράδυ, δίχως την φανταστική υποστήριξή σας… Σας ευχαριστούμε.»

You are our 12th player! It would have been impossible to win without your fantastic support last night… Thank you!

Είστε ο 12ος παίκτης μας! Θα ήταν αδύνατο να νικήσουμε χθες βράδυ, δίχως την φανταστική υποστήριξή σας… Σας ευχαριστούμε! pic.twitter.com/5cLIznSnvt

