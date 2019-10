Απίστευτες εικόνες από την εξέδρα του γηπέδου στο Ρέντη, όπου οι Νέοι του Ολυμπιακού αντιμετώπιζαν τους Νέους της Μπάγερν Μονάχου στα πλαίσια του Yοuth League της UEFA.

Περίπου 80 χούλιγκαν με κουκούλες και κράνη εισέβαλαν στην κερκίδα και την… έπεσαν στους οπαδούς των “Βαυαρών” που έφθασαν στην Ελλάδα για το παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι φωτογραφίες λίγα μόνο λεπτά μετά το απίθανο περιστατικό σοκάρουν, αφού δείχνουν κάποιους από αυτούς γεμάτους αίματα στο πρόσωπο, με τέσσερις εξ αυτών να έχουν τραυματιστεί.

Όσον αφορά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε τελικά λίγα λεπτά αργότερα με… τραγελαφικό τρόπο, αφού οι παίκτες των δύο ομάδων αναγκάστηκαν να παίξουν… πασούλες για να μην υπάρξει οριστική διακοπή.

Bayern München Fans was attacked today from Olympiacos hools,this is criminal not war .. pic.twitter.com/JJwsfRXeN9

Terrible images during @UEFAYouthLeague

match #Olympiacos – @Bayernmunich

The match was interrupted by hooligans invasion and violence. @UEFAcom @ChampionsLeague #BayernMunich pic.twitter.com/oEjsLhBt6T

— Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) October 22, 2019