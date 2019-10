Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ματς, ο Ολυμπιακός αποκάλυψε μέσω των social media, τη φανέλα που θα φορέσουν απόψε οι παίκτες του στη μάχη με τη Μπάγερν Μονάχου.

Ολυμπιακός – Μπάγερν: Να κοιτάξει… κατάματα το μεγαθήριο στο “Καραϊσκάκης”

Πρόκειται για την κλασσική “ερυθρόλευκη” ριγωτή ενώ ο τερματοφύλακας της ομάδας, Ζοζέ Σα θα φορέσει τη συνήθη κίτρινη.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! 👊🏻⚽️⚪️🔴#Olympiacos #UCL #OLYFCB #FCBayern @ChampionsLeague @FCBayern pic.twitter.com/ua4qvR1Z5y

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2019