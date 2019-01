Ο Ολυμπιακός καλωσόρισε τον Γιώργο Μασούρα στην ομάδα και εμφάνισε και τις πρώτες φωτογραφίες του Έλληνα διεθνή παίκτη με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο 25χρονος εξτρέμ έχει ήδη κάνει τις πρώτες του προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις στον Πέδρο Μαρτίνς.

Γιώργο Μασούρα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Giorgos Masouras welcome to Olympiacos! #olympiacos #transfer #welcome #GiorgosMasouras #WelcomeGiorgos pic.twitter.com/iyQW1kwVrj

Ο Γιώργος Μασούρας στα «ερυθρόλευκα»! / Giorgos Masouras in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #GiorgosMasouras #WelcomeGiorgos pic.twitter.com/4JMzMlKVPP

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 3, 2019