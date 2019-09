Ολυμπιακός: Οι «εκλεκτοί» του Μαρτίνς για Λαμία!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή για το σαββατιάτικο παιχνίδι, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αφήνει εκτός τους Ραντζέλοβιτς, Τσιμίκα, Μεριά, Τοροσίδη, Σισέ, Λάζαρο και Φορτούνη. Αντίθετα, σ’ αυτή βρίσκεται ο Γκασπάρ.

Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μπα, Γκασπάρ, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Γκιλιέρμε, Μπενζιά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ποντένσε, Λοβέρα, Μασούρας, Σουντανί, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία. / The squad players selected ahead of the match against PAS Lamia. 🔴⚪️⚽️

