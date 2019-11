Ολυμπιακός: Οι εξηγήσεις του Βαλμπουενά! “Ριψοκίνδυνο να παίξω”

Ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν θα παίξει στο κυριακάτικο ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γάλλος έδειξε κουρασμένος – προερχόμενος από την θλάση που είχε υποστεί τον περασμένο μήνα- και κρίθηκε σκόπιμο να μην παίξει προληπτικά στο ερχόμενο ματς, ενόψει και της διακοπής τους πρωταθλήματος στη συνέχεια.

Με ανάρτηση στα social media ο 35χρονος Βαλμπουνά ανέφερε ότι θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή και πως θα ήταν ριψοκίνδυνο να αγωνιστεί στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: “Δεν θα παίξω αύριο, είναι πολύ ριψοκίνδυνο. Θα αναρρώσω περισσότερο και θα επιστρέψω πιο δυνατός, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες”.

I won’t play tomorrow. It’s too risky. I will recover more and be back stronger after the international break.

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 9, 2019