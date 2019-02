Ολυμπιακός – Πανιώνιος: Πρώτα άγχος, μετά «τεσσάρα»! Και τώρα… αναμονή για το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Μέσα σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος κατάφερε να “καθαρίσει” ένα πολύ αγχωτικό ματς. Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πολύ από τον Πανιώνιο, αλλά πέτυχε τελικά για δεύτερη σερί αγωνιστική 4 γκολ μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης” (4-0). Με αυτό το “τρίποντο” η ομάδα του Μαρτίνς έφτασε τους 45 βαθμούς θα περιμένει “γκέλα” του ΠΑΟΚ (50 βαθμούς) στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να πάνε την άλλη Κυριακή στην Τούμπα σε ένα ματς που θα κρίνει σε τεράστιο βαθμό τον τίτλο του πρωταθλητή.

