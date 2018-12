Ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας της Μίλαν με 3-1 και προκρίθηκε στους “32” του Europa League, στέλνοντας στο καναβάτσο την ιταλική ομάδα. Μία μέρα μετά τον “ερυθρόλευκο” θρίαμβο, ο Ζοσέ Σα δημοσίευσε στο twitter μία φωτογραφία από το “Γ. Καραϊσκάκης”, τονίζοντας ότι οι “ερυθρόλευκοι” έδειξαν την αξία τους.

«Εκπληκτική ατμόσφαιρα, εκπληκτικός κόσμος και εκπληκτική ομάδα. Χθες δείξαμε την αξία μας και τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο Πορτογάλος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

incredible atmosphere, incredible fans and incredible team.

yesterday we showed our value now is to continue like this ⚪🔴💪🏼 pic.twitter.com/e5veQ4UsJ5

— José Sá (@josesaoficial) December 14, 2018