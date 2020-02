Μετεγγραφική “βόμβα” ρίχνουν στο Ισραήλ για τον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για προσπάθειες απόκτησης του Κώστα Παπανικολάου από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο Έλληνας τεχνικός θα ήθελε σίγουρα στη διάθεσή του τον πρώην παίκτη του στους Πειραιώτες, στην “ομάδα του λαού”, αλλά Ισραηλινός δημοσιογράφος κάνει λόγο και για επαφές των δύο πλευρών ενόψει της επόμενης σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Μακάμπι έχει αυξήσει την “πίεσή” της για την απόκτηση του φόργουορντ των “ερυθρολεύκων” ενόψει της σεζόν 2020-2021, χρονιά πάντως για την οποία ο Παπανικολάου έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Maccabi TA have upgraded their efforts trying to secure the signings of both Kostas Papanikolaou and T.J Leaf for the upcoming season – 2020/2021 if the attempts for the later will fall to materialize another attempt will be made in the following year as well