Ολυμπιακός: «Τρέλα» Μαρτίνς για τους οπαδούς! «Σας ευχαριστούμε που μας πιστεύετε»

«Τρελαμένος» με τους οπαδούς του Ολυμπιακού είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνς, που δεν σταματά να μιλά για αυτούς σε συνεντεύξεις Τύπου, αλλά και προσωπικά του μηνύματα στα social media.

Στο χθεσινό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης μάλιστα, ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών έζησε και το μοναδικό στιγμιότυπο με όλους τους παίκτες να τραγουδούν μαζί με τους φίλους της ομάδας στο τέλος του αγώνα και με ανάρτησή του στο instagram έγραψε το εξής: «Δύσκολη νίκη. Δύσκολος αντίπαλος. Συγχαρητήρια στην ομάδα και τους φιλάθλους. Σας ευχαριστούμε που μας πιστεύετε».

Hard win. Difficult opponent. Congratulations to the team and fans. Thank you all for believing! pic.twitter.com/RoeIOlIOpZ

— Pedro Martins (@CoachPMartins) September 17, 2018