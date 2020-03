Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Τούμπα για τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (4/3), με τον Πέδρο Μαρτίνς να αφήνει εκτός αποστολής για άλλη μία φορά τον Κώστα Φορτούνη και τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, όπως είχε πράξει και στο ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Την προετοιμασία του για τον αυριανό (21:30) πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, με τον Πέδρο Μαρτίνς να αφήνει για ακόμα μία φορά εκτός επιλογών του τον Κώστα Φορτούνη, όπως έκανε και στα ματς με Άρσεναλ και Παναιτωλικό, ενώ θυμίζουμε πως στον αγώνα της Τούμπας για το πρωτάθλημα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε. Εκτός έμειναν επίσης οι Εμρέ Μορ, Καφού, Αλέν και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Μπα, Μπουχαλάκης, Μπουλάρι, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Χασάν, Καραργύρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Παπαδούδης, Ραντζέλοβιτς, Σα, Σεμέδο, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Τζολάκης, Βαλμπουενά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PΑΟΚ FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #GreekCup #Football #SquadList pic.twitter.com/myRfOO458L