Ολυμπιακός – Χριστοδουλόπουλος: Η συνάντηση με Μαρινάκη και το μήνυμα στήριξης! pic

Ο σοβαρός τραυματισμός του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου επισκίασε τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” (4-1). Ο 32χρονος διεθνής εξτρέμ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ανησυχία για Χριστοδουλόπουλο – Αποχώρησε βουρκωμένος! pics

Ο Χριστοδουλόπουλος πήγε το βράδυ της Κυριακής -απευθείας- στο θεραπευτήριο Metropolitan και υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τον γιατρό του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο. Αμέσως μετά όμως, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος του ζήτησε να επιστρέψει στο “Γ. Καραϊσκάκης” και να τον επισκεφτεί στη σουίτα του.

Ο Χριστοδουλόπουλος βρέθηκε στην προεδρική σουίτα και άκουσε… λόγια συμπαράστασης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός του ξεκαθάρισε πως όλοι στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Λάζαρε, είμαστε δίπλα σου. Θα σε περιμένουμε να γυρίσεις. Εδώ είμαστε για σένα και ξέρω καλά ότι θα γυρίσεις δυνατός» φέρετε να του είπε.

Να αναφέρουμε ότι τη Δευτέρα (18.02.2019) υπήρξε και ανάλογο μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media που διατηρεί: “Λάζαρε, είμαστε κοντά σου, θα γυρίσεις πιο δυνατός”.

Λάζαρε είμαστε κοντά σου, θα γυρίσεις πιο δυνατός! Πάντα νικητής! / Lazaros we are by your side, you will return stronger! Always a winner! #olympiacos #GetWellSoon #winners pic.twitter.com/r28QVokdlU

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 18, 2019