Ο Χριστοδουλόπουλος πέτυχε 4 γκολ κόντρα στους αγώνες του Ολυμπιακού με τη Λουκέρνη, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Χριστοδουλόπουλος έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία των Πειραιωτών, ο οποίος σημείωσε στα δύο πρώτα του παιχνίδια τέσσερα τέρματα!

Μάλιστα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον συνεχάρη μέσα από τα social media που διατηρεί…

Λάζαρος: Ο πρώτος Έλληνας παίκτης του Ολυμπιακού που σκοράρει τέσσερα γκολ στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά του ματς με την ερυθρόλευκη!#Lazaros is the first Greek #Olympiacos player who has scored four #goals in the first two consecutive European matches of the season!#statistics pic.twitter.com/lHBCCSPwwg

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 18, 2018