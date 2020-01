Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε “έστειλαν” τα κασκόλ τους στους σεισμοπαθείς! video

Ο μεγάλος σεισμός που χτύπησε την επαρχία Ελάζιγκ της Τουρκίας, προκάλεσε καταστροφές και έχει κοστίσει τη ζωή σε 29 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Με την αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου να διεξάγεται κανονικά στη γειτονική χώρα, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και στείλουν τη δική τους βοήθεια στα θύματα του καταστροφικού εγκέλαδου.

Μετά τη λήξη της εντός έδρας αναμέτρησης της Φενέρ με τη Μπασάκσεχιρ, οι οπαδοί των γηπεδούχων προχώρησαν σε μία πολύ όμορφη κίνηση καθώς πέταξαν εντός του γηπέδου χιλιάδες κασκόλ, τα οποία θα μαζευτούν και θα σταλούν στους σεισμόπληκτους,

‘Don’t be cold Elazig, Fenerbahçe is with you’ 🙏🇹🇷 pic.twitter.com/hsmiNl8Wms

Αυτό είχε συμβεί για πρώτη φορά με οπαδούς της Μπεσίκτας, το 2011, όταν στις 23 Οκτωβρίου, σεισμός 7,1 Ρίχτερ έπληξε το Βαν. 604 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 4.152 τραυματίστηκαν, ενώ περισσότερα από 11.000 κτίρια καταστράφηκαν.

This event start with Beşiktaş fans in 7 years ago. This is just a small part of donation from Turkish fans.

Thanks to Fenerbahçe fans.💛💙https://t.co/KmBzRHMumd

— yC (@gevezeCamel) January 25, 2020