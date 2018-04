Οπαδοί του ΠΑΟΚ στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» [vid]

Φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στον τερματισμό του 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", για να διαμαρτυρηθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ποινή αφαίρεση βαθμών από την ομάδα τους. "Grexit is the only solution" έγραφε ένα από τα πανό που είχαν.