Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα της Μάλμε, πριν κάνει το όνομα του να “λάμψε” στον Άγιαξ και ακολουθήσει την πορεία που όλοι γνωρίζουμε..

Ο διάσημος Σουηδός επιθετικός “πατάει” στα 38 και μετά την απόφαση του να φύγει από τις ΗΠΑ, το MLS και τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου σταθμού στην καριέρα του.

Λίγο πριν επιλέξει την νέα του ποδοσφαιρική “στέγη”, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποφάσισε να… προκαλέσει για ακόμη μία φορά, ανακοινώνοντας ότι απέκτησε μετοχές της Χάμαρμπι, μίας μισητής ομάδας για τους φιλάθλους της Μάλμε! Οι τελευταίοι δεν άφησαν αναπάντητη την επιλογή του Ιμπραϊμοβιτς και τα… έβαλαν με το άγαλμα που έχει στηθεί στην πόλη προς τιμήν του Σουηδού επιθετικού.

Άγνωστοι τοποθέτησαν στο κεφάλι του αγάλματος σακούλες σκουπιδιών, στο χέρι του ένα μέλος από καπάκι λεκάνης τουαλέτας, ενώ έγραψαν “Τσιγγάνε, πέθανε” με σπρέι, την ώρα που σύμφωνα με δημοσιεύματα εξετάζεται η κατάθεση πρότασης για την καταστροφή του!

Someone has spray painted "Cigani Dö" in front of Zlatan Ibrahimovics statue. "Gypsy Die" is the translation. pic.twitter.com/uvItougS75 — 🇸🇪 (@SwedeStats) November 27, 2019

Zlatan announced he's become a part owner of Hammarby, and Malmö fans are NOT taking it well. 🚽 pic.twitter.com/Bu9ZHir7eI — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2019

Όπως όμως φαίνεται σε video που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, κάποιοι προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο άγαλμα του Ζλάταν!