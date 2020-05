Με την ποδοσφαιρική Γερμανία να επιστρέφει στη… δράση το προσεχές Σάββατο (16.05.2020) σε επίπεδο Bundesliga και δεύτερης κατηγορίας, μετά τη διακοπή που έφερε ο κορονοϊκός, η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε και τις ημερομηνίες για τα εναπομείναντα ματς Κυπέλλου, αλλά και για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η Bundesliga είναι το πρώτο χρονικά ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που μπαίνει στη… δράση μετά τη διακοπή που είχαμε λόγω του κορονοϊού. Στην… κανονικότητα επιστρέφει και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας, αφού όρισε τους αγώνες που απομένουν στο φετινό Κύπελλο (DFB Pokal).

Οι δύο ημιτελικοί (Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Ζάαρμπρικεν – Μπάγερ Λεβερκούζεν) προγραμματίστηκαν για τις 9 και 10 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Γερμανίας ορίστηκε να διεξαχθεί την 4η ημέρα του Ιουλίου.

Φυσικά, για να οριστικοποιηθεί η απόφαση της DFB, θα πρέπει όλα να κυλήσουν ομαλά και να συναινέσουν και οι υγειονομικές Αρχές.

ℹ️ The DFB presidential board has set dates for the remaining #DFBPokal fixtures, should play resume 🗓️



Semi-finals: 9th/10th June

Final: 4th July pic.twitter.com/1GJYnMfCMu