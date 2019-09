«Όρθια» η Μπαρτσελόνα με Ντόρτμουντ! «Βράχος» ο Τερ Στέγκεν! «Έσβησε» τον Ρόις

Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα έμειναν στο 0-0 στην Βεστφαλία με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να νικήσουν τον Τερ Στέγκεν, ο οποίος -μεταξύ άλλων- απέκρουσε και πέναλτι. Ντεμπούτο για Φατί που έγραψε ιστορία και επιστροφή Μέσι από τον τραυματισμό. Στο άλλο ματς του 6ου ομίλου που τελείωσε νωρίτερα, η Ίντερ γκέλαρε μέσα στην έδρα της με την Σλάβια Πράγας (1-1).



Ο Ερνέστο Βαλβέρδε επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Λιονέλ Μέσι, που προέρχεται από τραυματισμό. Η παρουσία του Ανσού Φατί στην 11άδα των “μπλαουγκράνα” ήταν… ιστορική για το Champions League. Ο νεαρός παίκτης των Καταλανών έγινε νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης, κάνοντας ντεμπούτο με 16 χρόνια και 351 ημέρες στην “πλάτη” του. Έτσι, ξεπέρασε τον Μπόγιαν Κρίκιτς, που το έκανε με 17 χρόνια και 22 ημέρες.

Το Ντόρτμουντ – Μπαρτσελόνα είχε αρκετά καλό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να σημειώσει κάποιο γκολ. Οι Καταλανοί είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά οι Γερμανοί πίεσαν περισσότερο για ένα τέρμα. Στην καλύτερη τους στιγμή (24′), ο Ρόις απέτυχε να νικήσει τον Τερ Στέγκεν, σε ένα ανεπανάληπτο τετ-α-τετ.

Οι δύο παίκτες ήταν πρωταγωνιστές και στη φάση του 57′ Η Ντόρτμουντ κέρδισε πέναλτι (ο Σεμέδο πάτησε τον Σάντσο μέσα στη μεγάλη περιοχή) ο Ρόις ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Τερ Στέγκεν κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Θέλοντας να κάνει την Μπαρτσελόνα πιο επιθετική, ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποφάσισε να περάσει τον Λιονέλ Μέσι στο ματς (60′). Η Ντόρτμουντ πάντως συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι, είδε στο 77′ το σουτ του Μπραντ να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ρόις ΚΑΙ ΠΑΛΙ ηττήθηκε από τον Τερ Στέγκεν, σε διπλό τετ-α-τετ.

This game has been breathtaking!! Ter Stegen has been invincible tonight (totally stole the show)!! One of my all time favorite Champions League matches!!#ChampionsLeague #BVBFCB #BVBBarca #UCL pic.twitter.com/H5e0tPhgrm

— Parker (@CParkers10) September 17, 2019