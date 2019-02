Όταν ο Γκόρντον Μπανκς «σόκαρε» τον Πελέ και το Μουντιάλ! video

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, ο σπουδαίος παλαίμαχος Άγγλος τερματοφύλακας, Γκόρντον Μπανκς, ο οποίος έμεινε στη μνήμη όλων των ποδοσφαιρόφιλων για τη μεγάλη απόκρουση που είχε κάνει κόντρα στον Πελέ.

Πέθανε ο θρυλικός Γκόρντον Μπανκς! Είχε «σταματήσει» τον Πελέ

Ήταν η 7η Ιουνίου του 1970, όταν στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού πραγματοποιήθηκε η -κατά πολλούς- απόκρουση του αιώνα! Στο κατάμεστο στάδιο Χαλίσκο η Βραζιλία αντιμετώπισε την Αγγλία, στο ντέρμπι του 3ου ομίλου του Μουντιάλ και πήρε τη νίκη (1-0) με το γκολ του Ζαϊρζίνιο (σ.σ. στο τέλος πανηγύρισε και την κατάκτηση του τουρνουά).

Οι 60.000 θεατές όμως που βρέθηκαν στο στάδιο αντίκρισαν την κορυφαία απόκρουση του 20ου αιώνα. Ήταν το 18′ του αγώνα, όταν ο Ζαϊρζίνιο έκανε μία κούρσα από τα δεξιά και την κατάλληλη στιγμή σέντραρε προς την εστία του Μπανκς.

Ο Πελέ σηκώθηκε σχεδόν ανενόχλητος, έπιασε μια καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στην κάτω δεξιά γωνία του τέρματος του Μπανκς. Οι φίλοι της Βραζιλίας αλλά και ίδιος ο Πελέ ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν, αλλά δεν υπολόγιζαν στο Άγγλο πορτιέρε!

Ο Μπανκς όμως κινήθηκε ενστικτωδώς, πετάχτηκε στη δεξιά του γωνία και έδιωξε την μπάλα. Η απόκρουση αυτή θεωρείται απ’ τους περισσότερους ως η κορυφαία του 20ου αιώνα.

Once a champion, always a champion 🦁🏆

We are deeply sorry to hear of the death of @England World Cup winner @thegordonbanks.

He was one of the game's greatest goalkeepers, a provider of stunning World Cup memories & a gentleman.

Our thoughts are with his family & friends. pic.twitter.com/tsD4c71Ixt

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 12, 2019