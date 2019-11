“Ενθουσιασμένος και πανευτυχής” δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο για την ευκαιρία που του δίνεται να δουλέψει σε μία ομάδα με οπαδούς και παίκτες όπως αυτούς που έχει η Τότεναμ, στην επιστροφή του στους πάγκους και στην Premier League μετά από 11 μήνες. Βέβαια δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταφέρθηκε ενάντια των οπαδών της λονδρέζικης ομάδας και από όταν ως σχολιαστής κατηγορούσε την πολιτική της διοίκησης και ασκούσε έντονη κριτική σε παίκτες όπως ο Χάρι Κέιν.

“Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι σε έναν σύλλογο που έχει τόσο σπουδαία κληρονομιά και τόσο παθιασμένους οπαδούς. Η ποιότητα τόσο της ομάδας όσο και των ακαδημιών της, με ενθουσιάζει. Το να δουλέψω με αυτούς τους παίκτες ήταν αυτό που με τράβηξε”είπε ο Πορτογάλος τεχνικός αλλά του Αύγουστο του 2018 μετά από την ήττα της Γιουνάιτεντ με 0-3 στο “Ολντ Τράφορντ” από τα “σπηρούνια” είχε απαντήσει στους οπαδούς της Τότεναμ -που τραγουδούσαν “Δεν είσαι πια ο Special One”- λέγοντας στη συνέντευξη Τύπου

” Δεν θυμάμαι να τραγουδούσαν κάτι τέτοιο όταν τους νικήσαμε στο Γουέμπλεϊ στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας πριν λίγους μήνες. Είναι άσχημο πράγμα να σου στερούν το όνειρο να πάρεις έναν τίτλο, ειδικά όταν στηρίζεις μία ομάδα που δεν κατακτά και πολλούς”.

Αυτό ίσως να εξηγεί και το πόσο διχασμένοι φαίνονται να είναι οι οπαδοί της Τότεναμ στα social media, μετά την ανακοίνωση ότι ο Μουρίνιο θα είναι προπονητής της ομάδας τους, καθώς δεν κρίνουν μόνο από τις προπονητικές του ικανότητες αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο “Special One” στην προσπάθειά του να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια στη νέα του ομάδα.

Ως σχολιαστής του αγγλικού “Sky Sports” τους τελευταίους μήνες έχει κατηγορήσει ουκ ολίγες φορές τους παίκτες της Τότεναμ ότι δεν ενδιαφέρονται για την ομάδα καθώς έχουν στο μυαλό τους τη μετεγγραφή σε κάποιον μεγαλύτερο σύλλογο απαντώντας πως αν ήταν αυτός προπονητής της Τότεναμ, θα πουλούσε “βαριά” ονόματα που φαίνεται ότι δεν θέλουν να παίζουν εδώ από τη στάση τους. Με το συμβόλαιο του Έρικσεν, ανάμεσα σε άλλα, να είναι κοντά στη λήξη του ίσως ο Μουρίνιο τώρα που ανέλαβε να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα “χτυπήσουν” άσχημα στη διοίκηση και στους οπαδούς.

Επίσης θα έχει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι έχει χαρακτηρίσει “ανέτοιμο” για υψηλό επίπεδο τον Χάρι Κέιν, ο οποίος στα μεγάλα ματς “κρύβεται” όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο σε μία από τις λίγες φορές τότε που συμφώνησε σε κάτι με τον Αρσέν Βενγκέρ που βρισκόταν στο ίδιο πάνελ.

"We spoke a lot about Kane. He doesn't look ready."

"Harry Kane was hidden all the time."

They may have had their differences but Arsene Wenger and Jose Mourinho both AGREED on something last night.

Should the Tottenham star have started in the final?#beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/Z4MKS3vD20

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 2, 2019