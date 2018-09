Ουγγαρία – Ελλάδα: Ο… νόμος του ποδοσφαίρου «λύγισε» την Εθνική! – videos

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε στην Ουγγαρία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, αφού την ώρα που εκείνεη έχανε τις ευκαιρίες με το «τσουβάλι», οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν τις δικές τους και πήραν τη νίκη με 2-1.

Με τον Μανωλά να ισοφαρίζει άμεσα στο γρήγορο γκολ του Σαλάι από το 15ο λεπτό του αγώνα, η Εθνική μας Ομάδα, βρέθηκε σε τουλάχιστον 4 περιπτώσει κοντά στο 1-2, με τους Ούγγρους όμως να σκοράρουν τελικά κόντρα στη ροή του αγώνα, για το 2-1 στο 42′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι διεθνείς μας έψαξαν κάτι καλύτερο, όμως βρίσκοντας απέναντί τους και ένα ιδιαίτερα σταθερό Γκούλασι, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα, που τους φέρνει πλέον ισόβαθμους με τους «Μαγιάρους» και πίσω από τη Φινλανδία, στο δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας.

Με γκολ ξεκίνησε το παιχνίδι στην Ουγγαρία, αφού στην πρώτη ουσιαστικά φάση του αγώνα, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ. Μετά από μία εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη, ο Σαλάι βρέθηκε μέσα στην ελληνική περιοχή και με ωραίο σουτ νίκησε τον Μπάρκα, για το 1-0 στο 15ο λεπτό του αγώνα.

What a goal from Hungary against Greece. #Hungary #Greece #NationsLeague pic.twitter.com/GmuqLdKS82

— SportJunkie (@SportJunkie8) September 11, 2018