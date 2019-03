ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η σημαντικότερη ημερομηνία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού»

View this post on Instagram

H 10η Μαρτίου αποτελεί την σημαντικότερη ημερομηνία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαν σήμερα πριν από 94 χρόνια γεννήθηκε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η ιστορία του οποίου είναι από μόνη της μια υπερβολή. Σήμερα, εκατομμύρια ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης γιορτάζουν το μεγαλείο και την ιδέα που πρεσβεύει ο Δαφνοστεφανωμένος Έφηβος. 10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2019 94 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΑΦΘΑΣΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! #Olympiacossfp #olympiacos94 #94LegendaryYears @olympiacosfc @olympiacosbc 🎂