Έμεινε για πολύ λίγο στην τροπαιοθήκη του. Παίκτης της εθνικής Γαλλίας, που αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου το 2018, πούλησε το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα γήπεδα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ποστάρισμα των δημοπρασιών «Juliens» το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε παίκτης της Εθνικής Γαλλίας πωλήθηκε έναντι 71,875 δολάρια (66.000) ευρώ.

Μάλιστα, τονίζεται πως ανήκε σε παίκτη της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν και όχι απλά σε μέλος των «τρικολόρ». Το όνομα του ποδοσφαιριστή της εθνικής Γαλλίας δεν έχει αποκαλυφθεί. Πριν καταλήξει στο… νέο του ιδιοκτήτη, για το μετάλλιο υπήρξαν δέκα προσφορές.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.



Sold in today’s “Sports Legends” auction taking place now on Julien’s Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq