Ο ΠΑΣ Γιάννενα φαίνεται πως έχει οπαδούς και πέρα από τα ελληνικά σύνορα και μάλιστα διακεκριμένους, όπως ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ, Ρέι Χάντσον. Ο Άγγλος, νυν τηλεσχολιαστής ποδοσφαιρικών αγώνων, που είχε αγωνιστεί στις “καρακάξες” τη δεκαετία του 1970, προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter την περασμένη Τετάρτη (15/1), μετά τον αποκλεισμό των Ηπειρωτών από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, όπου εξέφραζε την απογοήτευσή για το αποτέλεσμα του αγώνα και δήλωνε οπαδός του “Άγιαξ της Ηπείρου”.

Συγκεκριμένα ο Χάντσον έγραφε στην ανάρτηση: “Η ομάδα που στηρίζω στην Ελλάδα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, που βρίσκεται στη 2η κατηγορία μετά τον υποβιβασμό, είναι εκτός Κυπέλλου Ελλάδας χάρη στον Παναθηναϊκό”.

The team I support in Greece, PAS Giannina,who are 2nd division now after being relegated last season,are out of the Greek Cup thanks to Panathinaikos….😡🤬 https://t.co/ghikvfWnCb

— Ray Hudson (@RayHudson) January 15, 2020