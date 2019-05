«Παλικάρι»! Φίλος της Τότεναμ έφυγε πριν την ανατροπή των «σπερς»

Μεγάλος λάθος! Η Τότεναμ έδωσε ένα… τεράστιο μάθημα σε έναν οπαδό της, που επέλεξε να φύγει από την έδρα του Άγιαξ, στο ημίχρονο του αγώνα ρεβάνς των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Champions League.

Ο Άγγλος οπαδός δεν είχε την υπομονή να δει μέχρι τέλους τον αγώνα της Τότεναμ μέσα στην “Johan Cruyff Arena” και αποχώρησε στο ημίχρονο, τη στιγμή που οι “σπερς” έχαναν με 2-0.

Ο φίλος των Λονδρέζων (σ.σ. έβγαλε και σχετική φωτογραφία, έξω από το γήπεδο του Άγιαξ, ενώ γύρω του δεν υπήρχε ψυχή) δεν μπόρεσε να δει τα τρία γκολ του Μόουρα και την επική πρόκριση της ομάδας του στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Imagine leaving the stadium at half-time and missing the greatest 45 minutes in your club’s history 😂😭#THFC #AJAJOT pic.twitter.com/hvV5wFVAXe

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) May 9, 2019