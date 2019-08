ΠΑΟΚ – Άγιαξ: Αυτούς ξεχώρισε ο Τεν Χαγκ! «Θα παίξει και στα δύο παιχνίδια ο Φαν Ντε Μπέεκ»

Παρά το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Φαν Ντε Μπέεκ, ο Έρικ Τεν Χαγκ ξεκαθάρισε πως ο παίκτης του θα αγωνιστεί κανονικά στα δύο ματς των προκριματικών απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η “δυνατή” Τούμπα και ο ποιοτικός αντίπαλος.

Τα όσα δήλωσε ο Τεν Χαγκ:

Για το τι γνωρίζει για τον ΠΑΟΚ: «Ο,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε το ξέρουμε. Ηταν η πιο δύσκολη κλήρωση που μπορούσε να μας τύχει. Είναι ο αήττητος πρωταθλητής Ελλάδος και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο».

Για τις πολλές αλλαγές στον Άγιαξ: «Ξέρουμε πως χτίζουμε και πάλι την ομάδα από την αρχή. Θα το κάνουμε βήμα-βήμα, η ομάδα θα στρώσει και θα παίξει όπως θέλουμε.

Για τον Αλβάρες και το κατά πόσο είναι έτοιμος: «Ο Αλβάρες προσαρμόζεται γρήγορα σε πολύ σύντομο χρόνο θα προσαρμοστεί στην ομάδα και στις απαιτήσεις της».

Για το αν ξεχωρίζει κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν πολλοί παίκτες. Είναι ένα δυνατό σύνολο ο ΠΑΟΚ, η μπροστινή τους γραμμή με τους Πέλκα, Ακπομ και Μπίσεσβαρ είναι πολύ δυνατοί και καλοί παίκτες».

Για τον Φαν Ντε Μπέεκ και αν είναι τα τελευταία του παιχνίδια με τον Αγιαξ: «Είναι στην αποστολή και θα παίξει. Και στα δύο παιχνίδια. Αν θα είναι τα τελευταία του είναι κάτι που δεν το ξέρουμε».

Ο τεχνικός των Ολλανδών πρόσθεσε: «Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατή υπολογίσιμη ομάδα, αλλά εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, περισσότερο από το Σάββατο στο παιχνίδι με τη Φίτεσε που χάσαμε ευκαιρίες».

Για το αν ο Τάντιτς είναι πλέον ο αρχηγός: «Ναι, ο Τάντιτς είναι ο πρώτος αρχηγός μας».

Breaking news…🗞😍

©️ Dusan Tadic is our new captain!#UCL #paoaja pic.twitter.com/N8WxgzFEa9

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 5, 2019