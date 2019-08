ΠΑΟΚ – Άγιαξ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο «Αίαντας»! video

Η αποστολή του Άγιαξ έφτασε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” το μεσημέρι της Δευτέρας (λίγο πριν τις 15:00). Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρόγραμμα της αναμέτρησης, οι πρωταθλητές Ολλανδίας θα προπονηθούν στο γήπεδο της Τούμπας στις 19:30.

Λίγο νωρίτερα, στις 19:00, θα παραχωρήσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Δείτε βίντεο από την άφιξη των Ολλανδών

Already rollin’ with our fans in Greece… 👀#UCL #paoaja pic.twitter.com/SLn8vyAYdC

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 5, 2019