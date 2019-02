ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» αποστολή για Τούμπα – Οι τρεις που έμειναν εκτός

Χωρίς δύο παίκτες θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, για το αυριανό (10/2) ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον «τελικό» με τον Δικέφαλο του Βορρά, με τον Πορτογάλο τεχνικό να αφήνει εκτός αποστολής τους Ομάρ, Σολδάνο και Μεριά

Ο Νορβηγός δεξιός μπακ ήταν δεδομένο πως δεν προλάβαινε το ματς της Τούμπας, ενώ ο Μαρτίνς αποφάσισε να «κόψει» από την αποστολή και τους Σολδάνο-Μεριά. Αντίθετα, πήρε μαζί τον Αβραάμ Παπαδόπουλο.

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο και Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️⚽️#olympiacos #slgr #squadlist #legend pic.twitter.com/fvZ4olJvMe

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 9, 2019