ΠΑΟΚ: “Σφαγή” για Άκπομ! Τον θέλει άμεσα η Γουέστ Χαμ

Με τον Κάρολ Σβιντέρσκι να σκοράρει κατά ριπάς και να είναι πρώτος σκόρερ στη Superleague με 7 γκολ, ο Τσούμπα Άκπομ έχει τεθεί στο… περιθώριο από τον Αμπέλ Φερέιρα.

Ο Άγγλος επιθετικός έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής φέτος και πλέον το σενάριο της αποχώρησής του από την Τούμπα μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ, όπως επιβεβαιώνεται και από τις μετεγγραφικές φήμες στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, αγγλικά ΜΜΕ θέλουν τον ποδοσφαιριστή στο “στόχαστρο” των Κολωνία, Ρεμς και Γουέστ Χαμ, με τα “σφυριά” να “πιέζουν” μάλιστα για την απόκτησή του τον προσεχή Ιανουάριο.

West Ham are 'optimistic of success' in their attempt to sign former Arsenal striker Chuba Akpom from PAOK Salonika in January.

