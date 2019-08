ΠΑΟΚ: «Τρέλα» από τους οπαδούς! Sold out τα εισιτήρια διαρκείας – video

Το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του κατέκτησε την περασμένη σεζόν ο ΠΑΟΚ, γεγονός που έχει «τρελάνει» τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά με τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2019-20 να γίνονται ανάρπαστα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ είχε βγάλει στη διάθεσή τους 22.000 κάρτες, οι οποίες και αποτελούν ήδη παρελθόν, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα το sold out στα social media της ομάδας.

Season Tickets are Sold Out. Get ready for the Toumba Experience… #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/PJoxLA3UxS

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 2, 2019