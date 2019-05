ΠΑΟΚ – Βιεϊρίνια: «Του χρόνου θα είμαι εκεί να σηκώσω τα επόμενα κύπελλα»

View this post on Instagram

Θελω απο καρδιάς να ευχαριστήσω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που για άλλη μια φορά φέρθηκε σαν πραγματική οικογένεια αφού κατανόησαν πλήρως την θέση μας και την απουσία μας λόγω των συνθήκων !!! Τα κύπελλα ήρθαν σπιτι μας και αυτο μας συγκινησε πραγματικά !!! Ευχαριστούμε @paok_fc 🖤 #paokfamily #theleaderishere # @vieirinhaofficial