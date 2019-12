Παραδοχή Ρονάλντο: “Λάθος που έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης!”

Η απόφασή του Κριστιάνο Ρονάλντο να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από τέσσερα συνεχόμενα Champions League, σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προς τέρψιν της Γιουβέντους, που τον απέκτησε αμέσως μετά.

Ο Πορτογάλος κατέκτησε ήδη τους πρώτους του τίτλου στην Ιταλία και “έτρεψε” μία εκπληκτική σεζόν στην Ευρώπη, όμως δεν κατάφερε να φθάσει την ομάδα του ούτε μέχρι τα ημιτελικά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει και τη “χρυσή μπάλα” από το Λέο Μέσι, ο οποίος και έχει πλέον μία παραπάνω. Το γεγονός ανάγκασε τον Ρονάλντο να παραδεχθεί ότι ήταν λάθος τους η αποχώρηση από τους “μερένγκες”, καθώς μαζί τους θα μπορούσε να έχει εκείνος όχι μία, αλλά δύο ακόμη “χρυσές μπάλες”.

