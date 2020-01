“Παρέλαση” για Σίτι στο “Όλντ Τράφορντ”! “Εκδικήθηκε” την Γιουνάιτεντ – video

Αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας βρίσκεται η Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πέρασε με το εμφατικό 3-1 από την έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παίρνοντας έτσι τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει του επαναληπτικού στο “Έτιχαντ” (29/01.2020).

Η νίκη κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου η Μάντσεσερ Σίτι σημείωσε τρία γκολ, εκμεταλλευόμενη την τραγική αμυντική εικόνα της ομάδας του Σόλσκιερ.

Ο Μπερνάρντοι Σίλβα άνοιξε τον «χορό» των γκολ με καταπληκτικό σουτ στο αριστερό «παραθυράκι« του Ντε Χέα. Στο 33′ ο Πορτογάλος έγινε δημιουργός, ο Μαχρέζ πέρασε τον Ισπανό πορτιέρε της Γιουνάιτεντ και έκανε το 0-2.

Ακολούθησε μία “βροχή” χαμένων ευκαιριών από τους φιλοξενούμενους που όμως… οδήγησε στο 0-3 με τη βοήθεια της τύχης. Οι “πολίτες” έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση στο 38′, ο Ντε Μπρούινε εκτέλεσε από κοντά ο Ντε Χέα απέκρουσε και η μπάλα χτύπησε στον Περέιρα καταλήγοντας στα δίχτυα των γηπεδούχων.

Στην επανάληψη, η Σίτι είχε και πάλι την υπεροχή, αλλά ο Ράσφορντ κατάφερε να… κουνήσει και πάλι τα δίχτυα των “πολιτών” στο 70′ με ψύχραιμο πλασέ σε τετ-α-τετ και να διαμορφώσει το τελικό 1-3. Να θυμίσουμε ότι Λέστερ – Άστον Βίλα είναι το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού.

