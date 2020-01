“Πάρτι” για Ίντερ με Νάπολι! “Έπιασε” ξανά την Γιουβέντους – video

Έχοντας για “πρωταγωνιστή” τον Ρομέλου Λουκάκου και παίρνοντας “βοήθεια” από… την άμυνα της Νάπολι (!), η Ίντερ έφυγε με ένα πολύ σημαντικό “διπλό” από το “Σαν Πάολο” (3-1) και διατηρήθηκε στo πλάι της Γιουβέντους, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Η Ίντερ ευτύχησε να ανοίξει σχετικά νωρίς το σκορ (14’) με τον Λουκάκου. Μετά από γλίστρημα του Ντι Λορέντσο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Βέλγος επιθετικός κουβάλησε πολλά μέτρα τη μπάλα, μπήκε στην περιοχή, σούταρε και την έστειλε στο δεξί δοκάρι και στα δίχτυα.

Napoli 0-1 Inter (Lukaku) What a goal – makes it look easy. pic.twitter.com/fyJqv44B3G — InterVids (@InterVids) January 6, 2020

Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι λίγα λεπτά αργότερα (28’) με τον Λαουττάρο Μαρτίνεζ και πέντε λεπτά αργότερα έφτασαν στο 0-2. Ο Λουκακού σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Μερέτ (!) και κατέληξε στα δίχτυα του.

Lukaku makes it 2-0!!!! Napoli are getting destroyed!!!!! pic.twitter.com/HX2cHy0q6k — Jonathan Harris (@JonathanHarisFC) January 6, 2020

Πάνω που θα νόμιζε κανείς πως οι «νερατζούρι» θα έκαναν… περίπατο, ο Μίλικ κατάφερε στο 39’ να μειώσει σε 2-1 και να επαναφέρει… για λίγο το ενδιαφέρον. Στο 62’ ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ κατάφερε να κάνει το 3-1 για την Ίντερ και να «κλειδώσει» το «τρίποντο» για την ομάδα του. Στην προσπάθειά του να διώξει, ο Μανωλάς έστρωσε τη μπάλα στον Αργεντινό, ο οποίος έστειλε από κοντά την μπάλα στα δίχτυα.

Η Νάπολι έχασε σημαντική ευκαιρία στο 75’ για να… ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά η εκτέλεση φάουλ του Ινσίνιε έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Χαντάνοβιτς.