Πάρτι τίτλου για Λίβερπουλ! Ισοπέδωσε και την Άρσεναλ – Επεισόδιο με Παπασταθόπουλο – video

Κάποιος να σταματήσει τη Λίβερπουλ! Η ομάδα του Κλοπ συνεχίζει την εντυπωσιακή φετινή πορεία της στην Premier League, αποδεικνύοντας και κόντρα στην Άρσεναλ γιατί θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι “κόκκινοι” διέλυσαν την ομάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου με 5-1 στο Άνφιλντ για την 20η αγωνιστική κι αύξησαν τη διαφορά τους στους 9 βαθμούς από τη δεύτερη Τότεναμ και στους 10 βαθμούς από τη Σίτι που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έφτασε στη νίκη με τέσσερα τέρματα στο πρώτο ημίχρονο των Φιρμίνο (14΄, 16΄), Μανέ (32΄), Σαλάχ (45′ πέν), ενώ οι Λονδρέζοι είχαν κάνει το… λάθος να προηγηθούν στο 11΄ με τον Μέιτλαντ-Νάιλς.

Βασικός για την ομάδα του Ουνάι Έμερι αγωνίστηκε στο κέντρο της άμυνας ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος στο 45΄ ανέτρεψε τον Σαλάχ, που σκόραρε το 4ο γκολ των γηπεδούχων.

Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είχε ένα επεισόδιο με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, αλλά και τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Η αιτία του τσακωμού ήταν το γεγονός ότι ο Σαλάχ βούτηξε στο μαρκάρισμα του Έλληνα αμυντικού και κατάφερε να πάρει το πέναλτι για το 4-1 της Λίβερπουλ.

Ο Παπασταθόπουλος τα είπε με τον Σαλάχ, με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να παρεμβαίνει και να ζητάει τον λόγο από τον αμυντικό της Άρσεναλ.

Big @VirgilvDijk stepping in to help @MoSalah here at half time, when that 💩 Sokratis was complaining about that Mo is too quick for him. Got them rattled!! Come on @LFC #LFCvAFC pic.twitter.com/oqJbgWpGFr

— Rob P (@Orchardpix) December 29, 2018