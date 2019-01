Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σαββατιάτικο αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους “Ζωσιμάδες”, με τον Πέδρο Μαρτίνς να ανακοινώνει την αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι των Πειραιωτών.

Εκτός έμεινε ο Καμαρά που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, καθώς και οι Σολδάνο, Τσιμίκας Μεριά.

Χουτεσιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Μιράντα, Κούτρης, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ναουέλ, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν

