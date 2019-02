Πάθος… πρόκρισης από Ατλέτικο! Με την πλάτη στον τοίχο η Γιουβέντους – videos

Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους “8” του Champions League πήρε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που νίκησε με 2-0 τη Γιουβέντους στο “Γουάντα Μετροπολιτάνο”.

Η Γιουβέντους προσπάθησε να επιβάλει το ρυθμό της, αλλά η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν την άφησε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, ενώ ήταν ταχύτατη στις αντεπιθέσεις. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς ανήκε στην “βέκια σινιόρα”. Στο 9′ ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτέλεσε με μεγάλη δύναμη ένα φάουλ εκτός περιοχής και ανάγκασε τον Όμπλακ σε εντυπωσιακή επέμβαση!

Nice save by Oblak on Ronaldo’s free kick. #AtleticoJuventus pic.twitter.com/Jz3Lo5ak9Z

Πέρα από κάποιες επιθετικές εξάρσεις που είχε, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είχε καλό passing game . Η Γιουβέντους έδειξε να υπερέχει σε αυτό τον τομέα, αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή. Στο 26′ όμως η ιταλική ομάδα “σώθηκε” από το VAR! Ο Σβάϊερ έδωσε αρχικά πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντε Σίλιο στον Ντιέγκο Κόσστα, αλλά πήρε τελικά την απόφαση του πίσω (μίλησε στην ενδοεπικοινωνία με τον διαιτητή που ελέγχει το βίντεο), δίνοντας φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής.

#VAR is like +2 for the day. pic.twitter.com/1kejsfwF1O

— Andrew Williams (@AMW_FC) February 20, 2019