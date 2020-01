Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο! Πέθανε ο “θρυλικός” Πιέτρο Αναστάζι

Ο Πιέτρο Αναστάζι πέθανε σε ηλικία 71 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο παλαίμαχος επιθετικός είχε μεγάλη καριέρα με τη φανέλα της Γιουβέντους, στην οποία αγωνίστηκε για 8 χρόνια (1968-76) σημειώνοντας 130 τέρματα σε 303 παιχνίδια, ενώ έπαιξε και στην Ίντερ. Αποτελεί επίσης σημείο αναφοράς στην ιστορία της εθνικής ομάδας των Ιταλών αφού σκόραρε στον τελικό του EURO του 1968 επί της Γιουγκοσλαβίας “σφραγίζοντας” τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της “σκουάντρα ατζούρα”.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο σύλλογος από το Τορίνο με σχετική ανάρτηση στα social media στην οποία γράφει: “Είναι μια θλιβερή μέρα για τη Γιουβέντους, το ιταλικό ποδόσφαιρο και για όσους τον γνώριζαν. Ο Πιέτρο Αναστάζι μας άφησε στην ηλικία των 71 ετών” αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η «γηραιά κυρία».

An unforgettable champion has left us in Pietro Anastasi; one of the icons for the Bianconeri in the 70’s. Juventus expresses its heartfelt condolences.https://t.co/cY77ls7r1x pic.twitter.com/MqlCpLhitS

